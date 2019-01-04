Kar yağışı altında 90 bin şehit için meşaleli yürüyüş

KARS (İHA) – Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker için, binlerce kişi kar yağışı altında Türk bayrakları ve meşale yakarak şehitler için yürüdü.

Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplanan binlerce kişi kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden çoluk-çocuk, yaşlı-genç Sarıkamış şehitlerini andı. Anma etkinlikleri kapsamında binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüdü. Tekbirler eşliğinde yürüyen vatandaşlar daha sonra Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi. Meşalelerle ‘Ruhunuz Şadolsun' yazısı yakıldı. Daha sonra şehitler için dua edildi. Binlerce kişinin kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden yürüyüşü şehitlikte son buldu.

Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinin 104. yıldönümünde düzenlenen programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, daire amirleri, şehit ve gazi aileleri ile binlerce vatandaş katıldı.