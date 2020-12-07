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Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kars’ta vatandaşlar kar yağışını türkü söyleyerek karşıladı.

Kars'ta vatandaşlar kar yağışını türkü söyleyerek karşıladı. Gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.


Kar yağışa hazırlıksız yakalanan, esnaf ile bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Kentte yaklış 5 gün dür etkili olan soğuk hava yerini kar yağışını bırakırken, vatandaşlar, ‘Kar yağar bardan bara, yollar kapandı kardan' türküsünü söyleyerek karı karşıladı.


Kentte hava sıcaklığı gece eksi 8 derece ölçülürken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 1 derece olarak ölçüldü.

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