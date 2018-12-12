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Kara kış yüzünü gösterdi

Kars’ta kara kış yüzünü göstermeye başladı.

Kars'ta kara kış yüzünü göstermeye başladı. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kars'ta önceki gün başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı ve tipi, 8 köy yolunu ulaşıma kapatırken, Karayolları ve Özel İdareye bağlı karla mücadele ekipleri ise yollarda temizleme çalışmalarını başlattı.


8 ayı kış olan Kars'ta, özellikle yüksek kesimlerde tipi etkili oluyor. Tipiden 8 köyün kentle bağlantısı kesildi. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı bulunan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışıyor.


Kar ve tipiden görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Hanlar Geçidinde trafik zaman zaman kilitleniyor. Trafik ekipleri ise Kars-Digor-Iğdır karayolunu kullanan sürücüleri zincir takmaları konusunda uyarıyor. Zincir takmayan ve kış lastiği bulunmayan araçların güzergahı kullanmasına izin verilmiyor.

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