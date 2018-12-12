Kara kış yüzünü gösterdi

Kars'ta kara kış yüzünü göstermeye başladı. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta önceki gün başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı ve tipi, 8 köy yolunu ulaşıma kapatırken, Karayolları ve Özel İdareye bağlı karla mücadele ekipleri ise yollarda temizleme çalışmalarını başlattı.

8 ayı kış olan Kars'ta, özellikle yüksek kesimlerde tipi etkili oluyor. Tipiden 8 köyün kentle bağlantısı kesildi. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı bulunan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışıyor.

Kar ve tipiden görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Hanlar Geçidinde trafik zaman zaman kilitleniyor. Trafik ekipleri ise Kars-Digor-Iğdır karayolunu kullanan sürücüleri zincir takmaları konusunda uyarıyor. Zincir takmayan ve kış lastiği bulunmayan araçların güzergahı kullanmasına izin verilmiyor.