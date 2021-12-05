Kars 36 Spor: 0 Serhat Ardahan Spor: 1

Kars 36 Spor kendi saha ve seyirci önünde konuk ettiği Serhat Ardahan Spor'a 1-0 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Bölge, 3. Grupta Kars'ı temsil eden yeşil beyazlı ekip, Serhat Ardahan Spor'a 1-0 mağlup olarak taraftarlarını üzdü.

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda oynanan karşılaşması İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ta izledi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 2'inci yarısında Kars 36 Spor bulduğu pozisyonları gole çevirmezken, konuk takım 83'ündü dakikada bulduğu golle Kars 36 Spor karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma Serhat Ardahan Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.