Kars 36 Spor: 3 Kağızman Gençlerbirliği Spor: 1

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Kağızman Gençlerbirliği Spor'u 3-1 mağlup etti.

BAL Ligi 12'inci haftasından Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda oynanan Kars 36 Spor Kağızman Gençler Birliği Spor karşılaşması, karşılaşmasının ilk yarısı yeşil beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı genel olarak orta saha ağırlıklı geçti, karşılaşmanın 51'inci dakikasında rakibi karşısında 3-1 öne geçen yeşil beyazlı ekip, haftayı 3 puanla kapattı.