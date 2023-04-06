Kars 36 Spor: 6 Çarşıbaşı Belediye Spor: 0

Kars 36 Spor kendi saha ve seyircisi önünde Çarşıbaşı Belediye Spor'u 6-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. grupta mücadele eden Kars 36 Spor, kendi evinde oynadığı karşılaşmada Trabzon Çarşıbaşı Belediye Spor'u farklı geçti.

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanan ilk yarısını yeşil beyazlı ekip 4-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan Kars 36 Spor rakibi karşısında bulduğu gollerle karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.