Kars 36 Spor antrenmanlara başladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3'üncü grupta 2022-2023 futbol sezonunda Kars'ı temsil edecek olan yeşil beyazlı ekip, Teknik Direktör Vasıf Aksaka, nezaretinde sahaya indi.

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda hazırlıklarına başlayan Kars 36 Spor, yeni transferlerin istekli olmaları dikkat çekerken, yapılan antrenmanda Teknik Patron Aksaka, istediği harekeleri yapamayan sporcuları sık sık uyardı.

Kars 36 Spor'u zorlu rakiplerin beklediğini ifade eden Kulüp Başkanı Erkan Aydın, “Grubumuz çok güçlü takımlardan oluşuyor. Bizim de gücümüz belli, çok iyi transferler yaptık. Yaptığımız transferlerin uyumu ile birlikte başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Kars 36 Spor kendi sahasında taraftarlarıyla bütünleştiği zaman geçemeyeceği rakip yoktur. Hedefimiz belli, hedefimize ulaşacağımıza inancım tamdır” dedi.

Çok güçlü bir camiaya geldiğini belirten Teknik Direktör Vasıf Aksaka, “Çok güçlü bir camiaya geldim. Kars'ta olmaktan çok memnunum, taraftarlarımızın karşısına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah taraftarlarımızla birlikte çok güzel işler yapacağız. Sezon sonunda Kars'ı hak ettiği yere birlikte taşıyacağız” diye konuştu.

Öte yandan yeşil beyazlı ekibin antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmanı Kulüp Başkanı Aydın'da izledi.