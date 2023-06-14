Kars 36 Spor Başkanı Ali Uçum, istifa etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor'un Kulüp Başkanı Ali Uçum, kulüp başkanlığı görevini bıraktığını bıraktı.

Başkan Ali Uçum, görevini bırakma nedenini ise işlerinin yoğunluğuna bağladı.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, yaptığı açıklamada, “Benim için çok önemli olan iş dünyasının güzide kuruluşu MÜSİAD'daki görevim, Japonya'da ki işlerimin ve şimdi Asya Pasifik Bölgesi ülkelerindeki iş yoğunluklarım nedeniyle neredeyse aileme dahi ayıracak zamanım kalmadı. Aynı zamanda seyahatlerimin uzun ve çok yorucu olması itibari ile medya alanındaki girişim ve yatırımlarımın da yoğunluğu ayrıca iş yüküme eklenmiş oldu. Bu sebeplerden dolayı Kars 36 Spor'daki görevime son verme kararı aldığımı üzülerek belirtmek isterim” dedi.

Ali Uçum, “Malumunuz üzere geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında ekonomik olarak zor şartlarda olmasından dolayı Kars 36 Spor camiasına sponsor olarak girdim. Daha sonra da başkanlığını devralarak arkadaşlarımızla birlikte takımı bugüne kadar başarı ile getirdik. Kars 36 Spor'u sezon sonu küme düşme riskinden kurtarıp ligi 8'inci sırada bitirmesini sağladık. Bu başarıda benim ile beraber yol yürüyen tüm arkadaşlarımın, teknik ekip, oyuncular ve taraftarın büyük payı vardır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kulübe sponsor olmak ile başlayan süreçte ekonomik dar boğazda olan, ilk yarıdan ve önceki yönetimden kalan borçları ödeyerek işe başladık. Kulübün tesislerindeki öncelikli eksikleri gidererek yaşanabilir hale getirdik. Kulübün piyasaya olan geçmiş dönem borçlarını ödedik. Futbolcuların ödenmeyen alacaklarını ödedik. Hepsini tek tek anlatamayacağım. Ödenmesi gereken tüm ödemeleri yaptık. Sezon sonu tüm futbolcuların alacağını tümüyle ve primleriyle beraber ödeyerek helalleştik. Kulübe ait aracın üzerindeki haczi ödeyerek kaldırdık. Başkalarının söz verip de ödemediği ödemeleri ‘sırf kimse kulübü aramasın' diye bizler ödedik. Hamd olsun bugün kulübü borçsuz bir şekilde bırakıyoruz. Hep söylediğim gibi; yaptığımız hiç bir harcamayı da kulübe borç olarak yansıtmadım ve yansıtmayacağım. Göreve başladığımızda söylediklerimizi harfiyen yerine getirdiğimi düşünüyor destek olan herkese de tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İniyorum ki bayrağı bizden devralacak bir arkadaşımız Kars 36 Spor'a çok daha layıkıyla başkanlık yapacaktır diyen Uçum, “Bu süreçte yine üzerimize ne düşerse maddi ve manevi desteklerimizi esirgemeyeceğimizi belirtmek isterim. Bu süreçte üzdüğümüz, istemeden kırdığımız arkadaşımız olduysa hepsinden ayrıca özür diliyorum. Ayrıca söylemeden geçemeyeceğim önemli bir konu da, her maçımızda ve her alanda takımı yalnız bırakmayan manevi desteklerini hep hissettiğimiz Kars Valiliğimize ve Emniyet Müdürümüz Yavuz Sağdıç'a özellikle teşekkür ediyorum. Kars 36 Spor'a bundan sonraki süreçlerde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.