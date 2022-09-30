Kars 36 Spor Bayburt maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda havlu atan Kars 36 Spor Bayburt Belediye Spor karşılaşması hazırlıklarına başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grupta mücadele eden Kars 36 Spor sezonun ilk karşılaşmasında kendi saha ve seyircisi önünde Bayburt Belediye Spor'u konuk edecek. Kupa maçı sonrası dinlenmeden antrenmanlarına başlayan yeşil beyazlı ekip, sezonun ilk maçından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik nezaretinde çalışmalarını sürdüren yeşil beyazlı ekipte, taraftarların karşı ilk kez çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Kupa maçını geride bıraktıklarını ifade eden Teknik Patron Yusuf Sacit Çelik, “Diyarbekir Spor karşılaşması geride kaldı. Penaltı atışını gole çevirmiş olsaydık. Belki tur atlayan taraf biz olmuştuk. Ancak olmadı, Diyarbekir Spor'a başarılar diliyorum. Biz kupayı geride bıraktık. Pazar günü kendi sahamızda seyircimiz ile buluşacağız. Bayburt Belediye Spor'u ağırlayacağız. Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak karşılaşmadan 3 puanla ayrılacağız” dedi.

“Taraftarlarımızı tribünde görmek istiyoruz”

Bizlere her zaman destek veren Kars 36 Spor taraftarlarını tribünde görmek istediklerini belirten Çelik, “Cefakar taraftarlarımızı tribünde görmek istiyoruz. Onların desteğiyle biz daha da güçlüyüz. İnanıyorum ki taraftarlarının desteğini arkasına alan Kars 36 Spor'un kendi sahasında geçemeyeceği takım yoktur. Biz inandık hafta sonu taraftarlarımızın desteğiyle Bayburt Belediye Spor'u eli boş göndereceğiz” diye konuştu.

Öte yandan kupa maşı sonrası yapılan çalışmayı kısa tutan Çelik, antrenman sonrasında takımını dinlenmeye aldı.