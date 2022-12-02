Kars 36 Spor, Derecik Spor hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3'üncü grupta yer alan Kars 36 Spor, 1985 Derecik Spor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Prof. Abamüslüm Güven Stadyumunda Teknik Direktör Yusuf Sacid Çelik nezaretinde hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı ekip, yeni yönetimle birlikte kazanmak istiyor. Antrenmanlarda sporcuların istekli olmaları ise yönetimin yüzünü güldürüyor.

Kars 36 Spor'un kazanmasını gerektiğine dikkat çeken Teknik Direktör Yusuf Sacid Çelik, “Çok zor bir dönem geçirdik. İyi oynadığımız maçlarda maalesef kaybettik. Yeni yönetimle birlikte takımda hava da değişti son oynadığımız karşılaşmalardan 1 puanla ayrıldı. Hafta sonu kazanmak istiyoruz. Sporcularımızda çok istekli, inşallah galip gelerek yolumuza devam ederiz” dedi.

Öte yandan Kars 36 Spor, 1985 Derecik Spor karşılaşmasının hakemleri de belli oldu. Karşılaşmayı Gümüşhane Bölgesi'nden Cem Çubukcu yönetecek. Çubukcu'nun yardımcılıklarını Erzurum Bölgesi hakemlerinden Ahmet Kotan ve Şeyda Divarcioğlu yapacak. Karşılaşma Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı Pazar günü saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmaya tüm Karslılar davet edildi.