Kars 36 Spor hazırlık maçında taraftarlarının karşısına çıkacak

Kars 36 Spor Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadında 24 Ağustos 2019 tarihinde hazırlık maçında konuk edeceği Iğdır Es Spor hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz nezaretinde sürdürüyor.

2019-2020 futbol sezonuna iddialı bir şekilde hazırlanan Yeşil Beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası öncesi komşu ve kardeş takım Iğdır Es Spor hazırlık karşılaşmasında ilk kez taraftarlarının karşısına çıkacak. Kars 36 Spor, Iğdır Es Spor karşılaşmasına Karslı ve Iğdırlı taraftarları davet edildi.

Kars 36 Spor Iğdır Es Spor karşılaşması 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 15.30'da Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven stadında oynanacak.