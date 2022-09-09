Kars 36 Spor kupa maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Zor günler geçiren yeşil beyazlı ekip, her şeye rağmen kupa karşılaşmasını kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Kars 36 Spor 13 Eylül 2022 Salı günü saat 13.00'de deplasmanda oynayacağı Ziraat Tükiye Kupası 1. Tur karşılaşması hazırlıklarını Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda Teknik Direktör Vasıf Aksaka, nezaretinde yapıyor. Yapılan antrenmanda sporcuların formda olması teknik heyeti sevindiriyor.

Kars 36 Spor kurulduğu günden günümüze kadar ilk kez kulüp başkanı olmadan hazırlıklarını sürdürürken, yeşil beyazlı ekibin kulüp başkanı kimin olacağı ise bilinmiyor.

Kulüp başkanın olmadan Teknik Direktör Vasıf Aksaka, nezaretinde hazırlıklarını sürdüren yeşil beyazlı sporcuların ise her şeye rağmen Ardahan deplasmanında tur atla tarafın kendilerini olacağına inanıyor.

Öte yandan Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, yaklaşık 14 gündür kulüp başkanlığından istifa ettiğini ve geçen süre içerisinde takım sahip çıkacak bir kişinin olmadığını söyledi.

Başkan Erkan Aydın, “27 Ağustos tarihinde istifa etmem üzerinden tam 12 gün geçti. Bu süre zarfında kulüp için ne bir başkan, ne de bir yönetim adayı çıkmadı. Kahve köşelerinde, sokaklarda caddelerde eş-dost muhabbetlerinde kulüp yönetenler, kulüp kuranlar şampiyon yapanlar buyurun kulüp orada anahtarı burada ama siz neredesiniz” dedi.

Lafla peynir gemisi yürümüyor icraatı olan buyursun diyen eski Başkan Erkan Aydın, “Salı günü bu takım Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak. Soruyor musunuz nasıl çıkacak maça? Bu şehrin takımı olan Kars 36 Spor yalnız bırakılmıştır. Söze gelince mangalda kül bırakmayanlar buyurun siz çıkın işin içinden. Kulüp yönetmek kolay zannedenler buyurun, bir futbolcu kardeşim üşüdüğünde, doymadığında, parası biraz geç yattığında yada cebinde harçlık olmadığında sahada mağlup olduğunda takım, neler yaşadığımızı nereden bileceksiniz? Görüyorum ki 14 değil 112 gün geçse bile sahip çıkacak yok takıma. Ne diyelim yazık bu kulübe yazık bu şehre” diye konuştu.