Kars 36 Spor lideri bekliyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2'inci Bölge, 3'üncü grupta mücadele eden yeşil beyazlı ekip, Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik nezaretinde son antrenmanı da yaptı. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda Artvin Çoruh Spor karşılaşmasının taktik çalışması yapıldı. Sporcuların istekli ve hırslı olmaları teknik ekibi sevindirdi.

Kars 36 Spor Artvin Çoruh Spor karşılaşması 6 Mart 2022 Pazar günü saat 13.00'de Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Emre Can Furuncu yönetecek. Furuncu'nun yardımcılıklarını Mert Omay ve Azem Zorlu yapacak.