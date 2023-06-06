Kars 36 Spor Mikail Üzümcü ile anlaştı

2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) liginde Kars'ı temsil edecek olan Kars 36 Spor'un yeni teknik patronu Mikail Üzümcü oldu.

Geçen yıl Rize Özel İdare Spor'un teknik direktörlüğü yapan ve ligi 4'üncü sırada tamamlayan Üzümcü, yeni sezonda yeşil beyazlı ekibin başarısı için ter dökecek.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, “Kars 36 Spor taraftarları ve değerli hemşerilerimiz sabır ve titizlikle büyük hedefler için çıktığımız bu yolda yeni sezon öncesi grubumuzu yakinen tanıyan, ligimizin başarılı ekiplerinden Rize Özel İdare Spor'un teknik adamı Mikail Üzümcü hocamızla anlaştık” dedi.

Hedefe oynayan bir takım kurma yolunda ilk hamleyi yaptıklarını ifade eden Uçum, “Hocamız camiamıza hayırlı olsun. Tesisleşme ve hedefe oynayan takım vizyonuyla uzun bir maratona çıkarken bütün hemşerilerimizi ve taraftarlarımızı bu yolda bizlerle kader birliği yapmalarını bekliyor ve arzu ediyoruz” diye konuştu.