İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kars 36 Spor Palandöken Belediyesi Spor maçının hakemleri belli oldu

Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Erzurum Palandöken Belediye Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 16. Haftasında Erzurum'da Palandöken Belediye Spor ile karşılaşacak olan Kars 36 Spor hazırlıklarını yürütürken, yaklaşık 1 aylık aradan sonra deplasmanda oynanacağı Palandöken Belediye Spor karşılaşmasını Diyarbakır bölgesi hakemlerinden Mazlum Suna yönetecek. Suna'nın yardımcılıklarını ise Cüneyt Narlayan ve Baran Karaman yapacak.


Karşılaşma Erzurum GSİM Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi 4 Nolu Çim Sahada 5 Mart 2023 Pazar günü saat 13.00'te başlayacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.