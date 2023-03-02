Kars 36 Spor Palandöken Belediyesi Spor maçının hakemleri belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 16. Haftasında Erzurum'da Palandöken Belediye Spor ile karşılaşacak olan Kars 36 Spor hazırlıklarını yürütürken, yaklaşık 1 aylık aradan sonra deplasmanda oynanacağı Palandöken Belediye Spor karşılaşmasını Diyarbakır bölgesi hakemlerinden Mazlum Suna yönetecek. Suna'nın yardımcılıklarını ise Cüneyt Narlayan ve Baran Karaman yapacak.

Karşılaşma Erzurum GSİM Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi 4 Nolu Çim Sahada 5 Mart 2023 Pazar günü saat 13.00'te başlayacak.