Kars 36 Spor taraftarları Vali Öksüz'den destek istedi

2021 futbol sezonunda maçlarının Şehir Stadyumunda oynanması için Vali Türker Öksüz'den destek istedi.

BAL ligi karşılaşmaları kısa süre kala takımlarda hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Kars 36 Spor ile Yolspor'un 2020-2021 futbol sezonunda Kars'ı temsil edecek olması taraftarları da harekete geçirdi. BAL Ligi karşılaşmaları Şehir Stadyumunda oynanmasını isteyen Harbiler 36 Kars 36 Spor taraftar grubu, Vali Türker Öksüz, Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç'tan her iki takımında karşılaşmalarının yeni Şehir Stadyumu'nda oynanması için destek bekliyor.

Kars 36 Spor veya Kars Yolspor'un 2020-2021 futbol sezonunda başarılı olmalarının yolunun kent merkezinde bulunan Şehir Stadyumu'nda maçların oynanmasından geçtiğine dikkat çeken taraftarlar, “Bu sezon Kars'ı 2 takım BAL liginde temsil edecek. Bu çok önemli bir fırsat, takımların daha fazla taraftar kitlesine stadyuma çekmenin tek yolu da maçların Şehir Stadyumunda oynanmasıdır. Biler taraftarlar olarak büyüklerimizden destek bekliyoruz. İnanıyoruz ki bu yıl 2 takımdan birisi 3. Lige çıkacaktır” dediler.

Karslı taraftarlar karşılaşmalar başlamadan önce yetkililerin devreye girerek maçları Şehir Stadyumunda oynanmasını bekliyor.