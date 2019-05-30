Kars 36 Spor taraftarlarından destek çağrısı

Kars Amatör Ligi'nde şampiyon olan ve 2019-2020 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde kenti temsil edecek Kars 36 Spor taraftarları, iş adamlarına yeşil beyazlı ekibe destek çağrısında bulundu.

Uzun yıllardan beri profesyonel lige çıkma mücadelesi veren yeşil beyazlı ekip, 1 yıl aranın ardından yeniden BAL Ligi'nde Kars'ı temsil edilecek. Kars 36 Spor gönül vermiş taraftarlar, başta milletvekilleri olmak üzere herkesin elini taşın altına koyma zamanını geldiğini belirterek yeşil beyazlı ekibe destek istedi.

Kars 36 Spor'un maddi sıkıntılar içerisinde olduğunu ifade eden taraftarlar, kentin adın taşıyan bir takımın içerisinde bulunduğu durumun içler acısı olduğunu kaydettiler.

Kars'ta ve Kars dışında yaşayan bütün işadamları sorumluk almaya davet eden yeşil beyazlı taraftarlar, “Artık Kars 36 Spor'a destek zamanıdır. Türkiye profesyonel liglerde takımı olmayan illerden birisi de Kars'tır. Kars'ın artık kendini aşması gerekiyor. Seçilmişler, atanmışlar, iş adamları, vatandaşlar herkese büyük görev düşüyor. Bu sezonu iyi değerlendirmek gerekiyor. Güçlü bir Kars 36 Spor neden 3. Lige çıkmasın. Komşumuz Ağrı 3'lig vizesi aldı. Kendilerine başarılar diliyoruz. Kars'ı da 3. Ligde görmek istiyoruz” dediler.

Kars 36 Spor bir önce sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Kadar yükselme başarısı gösterdiği, Gençler Birliği Spor'u Kars'a getirdiğini hatırlatan yeşil beyazlı taraftarlar, “Kars 36 Spor gerek BAL Ligi'nde ve gerekse Ziraat Türkiye Kupası'nda çok önemli başarılara imza attı. Ziraat Kupası'nda 5 tura yükselirken, BAL Lig'inde de ilk 2 sırada yerini aldı. BAL Ligi'nde Hopa'da kaybetti, şampiyonluktan oldu. Tabi beklediği desteği arkasına alamadı. Durum böyle olunca şampiyonluğa veda etti. Artık geçmişi konuşmanın bir anlamı yok, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkararak, geleceğe sağlam adım atmak lazım. Bundan dolayı herkesin kentin takımına sahip çıkması gerekiyor. Biz buradan Karslıyım diyen herkese çağrıda bulunuyoruz. Gelin el birliği Kars'ın takımını hak ettiği yere, yani zirveye hep birlikte taşıyalım” diye konuştular.