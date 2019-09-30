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Kars 36 Spor Teknik Direktör Şaşmaz ile yolları ayırdı

Kars 36 Spor, sezona başladığı Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz ile yollarını ayırdı.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 3. Grupta Kars'ı temsil eden Kars 36 Spor, hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Ardahan Hoçvan Spor ile 1-1 kalmasının ardından Şaşmaz ile masaya oturdu. Ziraat Türkiye Kupası'na 2. Turda veda eden Yeşil Beyazlı ekipte peş peşe alınan kötü sonuçların faturası ise Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz'a kesildi.


Kars 36 Spor yönetimi Ardahan deplasmanı ardından Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz ile bir toplantı yaparak, kendisiyle yolla devam etmeyeceklerini belirtti. Yeşil Beyazlı ekibin menfaatleri doğrultusunda yapılan anlaşmanın ardından Kars 36 Spor yönetimi Şaşmaz'a teşekkür ederek yollarını ayırdı.


Kars 36 Spor'un Teknik Direktör Şaşmaz'ın yerine kimi getireceği ise merak ediliyor.

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