Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nin 2019-2020 sezonunun ilk karşılaşmasını kendi saha ve seyirci önünde oynayacak Kars 36 Spor, Yakutiye Spor hazırlıklarını sürdürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası'na 2. Eleme Turu'nda Pazar Spor'a penaltı atışlarıyla yenilerek kupaya veda eden yeşil beyazlı ekipte sezona galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz, yönetimde sürdüren Kars 36 Spor, morallerin yerinde olması dikkat çekiyor. Antrenmanlarda istekli ve hırslı olan futbolcular, sezona 3 puanla başlayacaklarına inanıyor.

Pazar Spor karşılaşmasını unuttukları ifade eden Kars 36 Spor Teknik Direktörü Mehmet Şaşmaz, “Pazar maçı geride kaldı. Biz önümüze bakıyoruz. Sezon ilk karşılaşmasını kendi sahamızda oynayacağız. Bu karşılaşmadan galip gelerek iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Oyuncularım çok istekli, onların istekli ve hırslı olması bizleri memnun ediyor. İlk maçta tüm taraftarlarımızı tribünde görmek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle bizim aşamayacağımız engel yoktur” dedi.

BAL Ligi 3. Grupta yer alan Kars 36 Spor, Erzurum Yakutiye Spor karşılaşması 22 Eylül 2019 tarihinde Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda saat 14.00'te oynanacak. BAL Ligi'nde 11 grupta 152 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar 21-22 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.