Kars 36 Spor yeni transferlerle kadrosunu güçlendirdi

2019-2020 sezonunda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde Kars'ı temsil edecek olan Kars 36 Spor yaptığı yeni transferlerle kadrosunu güçlendiriyor.

Teknik Direktör Mehmet Şaşmaz ile anlaştıktan sonra peş peşe transferler yapan yeşil beyazlı ekip, taraftarlarını da heyecanlandırdı. Birçok futbolcuyu renklerine katan Kars 36 Spor'da hedef 2019-2020 futbol sezonun sonunda 3. Lige çıkmak.

Bir yıl aranın ardından tekrar BAL Ligi'nde yer alan Yeşil beyazlı ekip, Berkant Karabulutlu Aykut Bahsi, Alperen Alp, Uğur Çeçen, Türker Uyanık, Görkem Çelik, Erkan Gazioğlu,Tolga Değirmenci, Ufuk Koç, Mahmut Ortak, Batuhan Demir, Emre Güner, Veysel Okur Barış Altıntaş, Uğur Aslan, Murat Gökçek, Mehmet Emincan Erdem, Oğuzhan Toker Oğuz Alp Aybirdi ile anlaşarak renklerine bağladı.

2019-2020 futbol sezonunda BAL Ligi'nde çok iyi bir başlamak isteyen Kars 36 Spor, yeni sezonda maçlarını yapımı tamamlanan eski Şehir Stadında oynamak istiyor.