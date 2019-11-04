Kars 36 Spor zirveye ortak oldu

Grupta Kars'ı temsil eden Kars 36 Spor, Trabzon Tonya Doğan Spor'u 2-1 mağlup ederek zirveye ortak oldu.

Kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştığı Tonya Doğan Spor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli 3 puan alan Kars 36 Spor'da yüzler gülüyor. 13 puanlı Lider DSİ Karadeniz Spor, 12 puanla takip eden yeşil beyazlı ekip, Karslılardan destek bekliyor.

3. Lige çıkma hesapları yapan yeşil beyazlı ekip, Karslı iş adamlarından destek beklediklerini ifade eden Harbiler 36 Taraftar Grubu Başkanı Menduh Demir, Karslıyım diyen herkesin yeşil beyazlı ekibe sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Demir, “Kars 36 Spor çok zor şartlarda mücadele ediyor. Çok kıt imkanlarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu yıl çok şanslı bir gruptayız. Rakiplerimizin gücü ortada, onlarla başa baş mücadele etmek için maddi ve manevi desteğe ihtiyaç var. Karslıyım diyen herkesin takıma sahip çıkması gerekiyor. Başta seçilmişler ve atanmışlar olmak üzere Karslı işadamlarına da bu noktada çok önemli görev düşüyor. Herkes ele ele verdiği takdirde Kars 36 Spor 3. Lige çıkacaktır. Bizler taraftar olarak buna inanıyoruz” dedi.

İşadamı ve Beşiktaş Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Karslı Erdal Torunoğulları'dan ve İşadamı Baran Korkmaz'dan Kars 36 Spor'a destek beklediklerini belirten Harbiler 36 Taraftar Grubu Başkanı Menduh Demir, “Beşiktaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları ve İşadamı Sezgin Baran Korkmaz, memleketlerinin takımına destek vermelidir. Bizler inanıyoruz ki, onların da desteğiyle Kars 36 Spor hak ettiği yerde yerini olacaktır. Herkes Kars dışında yaşayan bütün iş adamları artık doğdukları şehrin takımı için eline taşın altına koymalıdır” diye konuştu.