Kars 36 Spor'da BAL ligi sevinci

Kars 36 Spor, Kağızman Gençler Birliği Spor'u penaltı atışlarıyla geçerek bir yıl aradan sonra Bölgesel Amatör Lig (BAL) ligine yükseldi.

Kars 36 Spor Kağızman Gençler Birliği Spor, BAL Ligi play-of karşılaşması Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynandı. Yağmurlu ve soğuk havada oynanan karşılaşma tarafların attığı gollerle 1-1 sona erdi. Karşılaşma daha sonra uzatmalara gitti. 30 dakikalık uzatmalarda da taraflar bir birine üstünlük sağlayamadı.

Soğuk ve seyircisiz oynanan karşılaşma penaltı atışlarıyla devam etti. Penaltı atışlarında rakibini 5-4 geçen Yeşil Beyazlı ekip bir yıl aranın ardından yeniden Kars'ı BAL Ligi'nde temsil edecek. Yeşil beyazlı futbolcular galibiyet sevincini yöneticilerle kutladı. Bazı futbolcular ise sevinç gözyaşı döktü.