İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars 36 Spor'un Trabzon yolculuğu başladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlardan Kars 36 Spor, deplasmanda oynayacağı DSİ Karadeniz Spor’ karşılaşması için Trabzon’a hareket etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlardan Kars 36 Spor, deplasmanda oynayacağı DSİ Karadeniz Spor' karşılaşması için Trabzon'a hareket etti.


KAÜ Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda çalışmalarını tamamlayan yeşil beyazlı ekibin Trabzon yolculuğu başladı. Geceyi Trabzon'da geçirecek olan Kars 36 Spor, 15 Aralık 2019 Pazar günü saat 13.00'de Ahmet Suat Özyazıcı Stadında oynanacak.


Öte yandan Kars 36 Spor, DSİ Karadeniz Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. Karşılaşmayı Ankara Bölgesi hakemlerinden Hakan Aktaş yönetecek. Aktaş'ın yardımcılıklarını ise Murat Aydın ve Ensar Alıklı yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.