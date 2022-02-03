Kars Acil Çağrı Merkezi 1'inci yılını tamamlandı

Kars'ta geçen yıl açılan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 1'inci yılını doldurdu.

3 Şubat 2021 tarihinde 110 İtfaiye, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma acil çağrı numaralarının tek bir numara ve tek bir merkez olarak birleşmesiyle faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü 1'inci yıldönümünü pasta keserek kutladı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret eden Kars Vali Vekili Tahir Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gürbüz Koca ve protokol üyeleriyle birlikte hizmet binasını gezerek kurum personeliyle tek tek ilgilendi.

Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün 1. yıldönümü nedeniyle personelle birlikte 112 pastası kesti. Kesilen pasta kurum personellerine arkadaşları tarafından dağıtıldı.

3 Şubat 2021 tarihinde 31.12.2021 tarihine kadar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne 371 bin 606 çağrı yapıldı. Bu çağrılardan vakaya dönüşen yüzde 13,45 ile 49 bin 967 çağrı olurken, yüzde 86,55'i 321 bin 659 çağrı ise asılsız kaldı.

2022 yılı Ocak ayında ise 29 bin 680 çağrıdan yüzde 17 ile 4 bin 778 çağrı vakaya dönüştü, yüzde 83'ü 24 bin 902 çağrı ise asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti.