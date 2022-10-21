Kars Adliyesinde kan bağışı yapıldı

Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kars Şubesi işbirliği ile Kars Adliye Sarayı'nda kan bağışı standı kuruldu.

Adliye'de kurulan stantta savcı, hakim ve adliye personeli kan başında bulundu.

Kan bağışı standını ziyaret eden Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, kan bağışının toplumda insanlara yaşam umudu olduğunu belirtti.

Amanvermez, “Çeşitli kazalar, hastalıklar ve akabinde yapılan ameliyatlarda kan ihtiyacı hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle düzenli olarak kan bağışında bulunmanın, kan stoklarına katkıda bulunmanın insanların hayatını kurtarabileceğini unutmamamız gerekmektedir” dedi.

Başsavcı Abdullah Amanvermez, “Bu anlamda kan bağışı bir sosyal sorumluluk olup, Adliyemiz, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ve Kızılay Kars Şubesinin koordine etmiş olduğu ve geleneksel hale getirmeye çalıştığımız Kan Bağışı Etkinliğini burada hayata geçirmiş durumdayız. Bir önceki kan bağışı kampanyamız “Kan Veren Umut Verir” sloganıyla gerçekleştirilmişti. Yine aynı sloganımızla bugün yapılan kan bağışlarının ihtiyaç sahibi hastalarımıza şifa kaynağı olmasını temenni ediyor, herkesi kan vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan yargı çalışanları ve adliyeye gelen vatandaşları gün boyu kan vermeye devam ettiler. Kurulan kan bağışı standı yoğun ilgi gördü.