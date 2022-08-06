Kars AFAD gönüllüleri saha eğitimleri nefes kesiyor

AFAD gönüllüleri Kars'ta 30 derece sıcakta saha eğimlerinde nefesleri kesiyor. Sıcağa aldırış etmeyen gönüllerin eğitimleri gerçeği aratmıyor.

Kars AFAD İl Müdürlüğü'nün, ‘Gönüllülük Projesi' kapsamında il genelinde afetlere hazırlık ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği saha eğitimleri devam ediyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kars'ta da, temel AFAD gönüllüleri için 3 grup halinde programlanan 2'inci dönem saha eğitimlerini tamamladı.

Aralarında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından, vatandaşlardan ve çeşitli meslek gruplarından gönüllülerin olduğu 20 kişi hafta boyunca Kars İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Sabri Yükselen nezaretinde alanlarında uzman ekipler tarafından hafif arama-kurtarma, yangın söndürme, çadır kurulumu ve insanı yardım konularında eğitim aldı. Yapılan eğitimlerde AFAD ekipleri bilgi ve birikimlerini paylaşırken, gönüllüler ise yaptıkları eğitimlerde olası durumlarda biz de varız dedi.

AFAD gönülleri eğitimlerine katılan Sena Ağaoğlu, “Herkesin bilinçlenmesini ve her evde en az bir kişinin AFAD gönüllüsü olmasını tavsiye ediyorum” dedi.

Eğitimlerde çok şey öğrendiklerini ifa eden Şenay Çetinaloğlu, “Bir birey olarak herkesin AFAD gönüllülük sistemine dahil olmasını istiyorum. Çünkü bilinçlenmek AFAD öncesi sonrası yada deprem sonrası neler yapılması gerektiğini burada çok çok iyi öğrendik” diye konuştu.

Eğitimlerin çok iyi geçtiğine dikkat çeken Selin Gökçen Irmak, “Bir haftadır AFAD eğitimlerine katılmış bulunmaktayım. “Ülkemiz sel, yangın, deprem gibi felaketlerle mücadele ediyor. burada eğitimimizi alarak ülkemize katkıda bulunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, 30 derece sıcakta yapılan eğitimler nefesleri keserken, gönüller ise AFAD anında kullanılan malzemelerin nasıl kullanıldığını dallarında uzman AFAD'çılardan öğrendi. Gönüllerin performansı ise dikkat çekti.