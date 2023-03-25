Kars AK Parti'de temayül heyecanı

AK Parti Kars İl Başkanlığı milletvekili aday adaylarının belirlenmesinin ardından aday belirleme sürecini başlattı. Teşkilatların görüşlerinin alınacağı temayül yoklaması İsmail Aytemiz Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı.

Saat 16.00'da sona erecek temayül yoklamasını yönetmek üzere Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve Karabük Milletvekili Niyazi Güneş'ten oluşan heyet Kars'a gelerek salonda yerini aldı.

Temayül öncesi açıklama yapan Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, temayülün önemine değinerek temayülde oy kullanımı hakkında delegelere bilgilendirme yaptı.

Kars'ta başlayan temayül yoklamasına, müracaatta bulunan aday adayları delegelerle tek tek görüşerek destek isterken, delegeler elektronik ortamda yapılan oylamada istediği 3 adaya oy verebilecek. Saat 16.00'da bitecek olan temayül yoklaması devam ediyor.