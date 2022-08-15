Kars Arpaçay Koçköy Göleti'nde çalışmalar tamamlanmak üzere

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Kars'ın, Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy Göleti ile 16 bin 370 dekarlık tarım arazisinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacağı belirtilerek, “Kars Arpaçay Koçköy Göleti inşaatında çalışmaların hızla devam etmektedir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kars İlinde bulunan 16 bin 370 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile dekar başına 970 Lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 15 Milyar 879 Milyon Lira katkı sağlanması hedeflenmektedir” denildi.