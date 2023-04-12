Kars atık su arıtma tesisi planlama toplantısı yapıldı

Toplantıda İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi kurulumu ve Kars Çayı Çelik Köprü İnşaatı projesi de görüşüldü. Toplantıda yapılması gerekenler masaya yatırıldı

Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali 28 Aralık 2022 tarihinde ihale edilen “Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali” işi ile Dereiçi mevkiinde 50 bin metreküp kapasiteli ve 17,49 kilometre kolektör hattı yapılacak.

Böylece Kars İline ait evsel atık suların mevcut atık su toplama hattının sonlandığı yerden kolektör hatları ile arıtma tesisine iletilmesi ve tasarlanan tesiste arıtılarak evsel kaynaklı kirliliğin giderilip arıtılmış suyun yönetmeliklere uygun olarak Kars Çayına, akabinde Kars barajına deşarj edilmesi sağlanacak.

Sözleşmesi Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri 15 Şubat 2023 tarihinde imzalanan tesislerin çalışmalarına ilgili firma inşaat sezonuyla birlikte başlayacak.

Öte yandan Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri'nin yapılmasıyla birlikte Kars'ta önemli sorunu da giderilmiş olacak.