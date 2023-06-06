Kars Barajı kuşlarla şenlendi

Yüzlerce kuş çeşidinin bulunduğu gölde pelikanlar kameralara yansıdı.

Kars'ta geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklığın ardından kuruyan Kuyucuk Gölü'nü tek eden yaban kuşları, Kars Barajı'nı mekan tuttu. Başta pelikanlar olmak üzere yüzlerce su kuşunun bulunduğu baraj gölü, adeta kuş cenneti oldu.

Kars Baraj Gölü'nün etrafına yuvalarını yapan kuşlar, uçsuz bucaksız gölde hem avlanıyor, hem de yavrularını sağlıklı bir şekilde büyütüyor.

Kuyucuk Gölü'nün kurumasıyla birlikte kuşların tercihinin Kars Baraj Gölü olduğunu ifade eden Vedat Demiral, “Kuyucuk Gölü'nün kurumasından sonra göçmen kuşlar kendilerine yeni bir göl arayışı içerisine girdiler. Ve çevrede en yakın olan Kars Barajı'nı mesken tuttular. Artık burada yavrularını büyütüp, buradan sıcak bölgelere göç ediyorlar. Şehrimizin yeni kuş cenneti Kars Baraj Gölü” dedi.

Öte yandan, Kars Barajı Gölü'nde bulunan kuşlar, burada rahatsız edilmeden yaşamlarını sürüyor.

Yüzlerce kuşun bulunduğu gölde bulunan kuşlar görsel şölen sunarken; başta pelikanlar olmak üzere, karabatak, yeşilbaş ördek, su çulluğu, martı, angıt ve çok sayıda su kuşu toplu olarak görüntülendi.