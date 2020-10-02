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Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden alındı

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada "Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığının 02.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada "Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.


İçişleri Bakanlığı, Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılırken, Kars Valisi Türker Öksüz'ün Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği açıkladı.


Kars Belediyesi önünde kararın ardından hareketlilik yaşanırken, Vali Öksüz'ün belediye binasına gelmesi bekleniyor. Polis belediye binası çevresinde geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

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