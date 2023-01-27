İhlas Haber Ajansı

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Kars Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere malzeme yardımı yaptı

Kars Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede belirlenen öğrencilere 200 adet çanta ve gerekli olan kırtasiye malzemeleri yardımı yapıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Belediyecilik talimatları çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan sosyal yardım projeleri devam ediyor. Kars Belediyesi ve Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde belirlenen öğrencilere 200 adet okul çantası ve öğrenim gruplarına göre belirlenen kırtasiye malzemesi verildi. Yarıyıl tatili boyunca Belediye Toplumsal Dayanışma Mağazasında ihtiyaç sahibi ailelere gerekli malzeme yardımları devam edecek.

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