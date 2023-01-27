Kars Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere malzeme yardımı yaptı

Bu çerçevede belirlenen öğrencilere 200 adet çanta ve gerekli olan kırtasiye malzemeleri yardımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Belediyecilik talimatları çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan sosyal yardım projeleri devam ediyor. Kars Belediyesi ve Kars Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde belirlenen öğrencilere 200 adet okul çantası ve öğrenim gruplarına göre belirlenen kırtasiye malzemesi verildi. Yarıyıl tatili boyunca Belediye Toplumsal Dayanışma Mağazasında ihtiyaç sahibi ailelere gerekli malzeme yardımları devam edecek.