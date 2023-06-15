Kars Belediyesi kaldırımları yapıyor

Kars Belediye Başkanlığı'nca kaldırımlarım yapılıyor. Kent genelinde başlatılan çalışmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca yürütülen kaldırım çalışmalarını Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yerinde gördü, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanlığı'nca 2023 yılı alt yapı çalışma programı çerçevesinde Ortakapı Mahallesi Şehit Yusuf Bey Caddesi'nde yürütülen çalışmalarla bozulan ve deforme olan kaldırım sökülerek yerine yeni kaldırım yapılıyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, alt yapı çalışmalarının titizlikle yürütülmesi ve kısa sürede bitirilmesi gerektiğini belirtti.

Öksüz, yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması yönünde talimat verdi.