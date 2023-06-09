Kars Belediyesi park ve bahçeleri ilaçlıyor

Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte belediye ekipleri de park ve bahçelerde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıyor.

Son günlerde vatandaşlardan gelen şikayetleri de dikkate alan belediye, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı park ve bahçeleri ilaçladı.

Belediye ekipleri, çevre ve insan sağlığını rahatsız edici unsurlardan temizlenmesine yönelik başlattığı çalışma vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.

Özellikle park ve bahçelerde sivrisineklerin kendilerini rahatsız ettiğini ifade eden vatandaşlar, “Belediye ekiplerini duyarlı davranışlarından dolayı kutluyoruz. Akşamları dışarı çıkamıyorduk. Park ve bahçelerde çocuklarımızla zaman geçiremiyorduk. Sivrisinekler rahatsız ediyordu. Yapılan ilaçlama çalışmasıyla birlikte artık gönül rahatlığıyla dışarı çıkıyoruz” dediler.

Öte yandan belediye ekiplerince park ve bahçelere yönelik ilaçlama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.