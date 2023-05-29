Kars Belediyesi'nden çevre düzenlemesi

Kars'ta belediye ekiplerince park, bahçe ve peyzaj çalışmaları yapılıyor.

2023 yılı park-bahçe ve peyzaj çalışmaları çerçevesinde belediye ekipleri Bedesten Bölgesinde başlatılan peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları doğrultusunda şehrin görünümünü değiştiriyor.

Kars Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar la bölgedeki mevcut ağaç varlığına ek olarak 20 mazı, 25 yayılıcı ardıç, 30 huş, 30 sarıçam ağaç ile 200 mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. Ayrıca 500 metrekare alanda çim ekimi ve çevre düzenleme çalışması devam ediyor.

Daha yeşil ve güzel bir Kars için park, bahçe ve yeşil alanlar ile refüj alanlarında çalışmaların aralıksız devam eseceği öğrenildi.