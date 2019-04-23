Kars Belediyesi'nden tarihi bölgede bahar temizliği

Belediye her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kars Kalesi eteklerinde bulunan Havariler Kilisesi, Ulu Cami, Harakani Türbesi, Evliya Cami, Tarihi Hamamlar, Namık Kemal Kültür Merkezi ve Tarihi Taş Köprü'nün bulunduğu Kaleiçi Mahallesi'nin kaldırım ve caddelerini temizliyor.

Kars Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün başlattığı temizlik çalışmaları kapsamında cadde ve kaldırımlarda bulunan çöpler alıyor, kurumuş otlar bir araya toplanarak yakılıyor. Sabah erken saatlerde başlatılan bahar temizliği çalışması aralıksız davam ediyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte bahar temizliğine başlayan belediye ekipleri, temizlenen bölgeleri vatandaşlardan da temiz tutmalarını istedi. Kars Belediye Başkanlığı'nca başlatılan temizlik kampanyası vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.

Kars Kalesi'nin bulunduğu bölgede iş yerlerinin olduğunu ifade eden vatandaşlar, belediye çalışmalarına destek vererek kendi iş yerlerinin önünün temizliğini yaptı.

Öte yandan Kars Belediye Başkanlığı'nca başlatılan bahar temizlik kampanyasının aralıksız devam edeceği öğrenildi.