Kars beyaz gelinliğini giydi.

İl genelinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürürken, kar yağışı ve tipiden dolayı 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta sabah erken saatlerde iş yerlerini açan vatandaşlar, dükkan önlerindeki karları temizledi. Sabaha kadar yağan kar araçları da karlar altında bıraktı.

Kar yağışının Kars'a yakıştığını ifade eden vatandaşlar, “Kars'a kar yakışıyor. Kış turizmi açısından kar çok önemliydi. Beklenen kar sonunda yağdı. Bizim buralara fazla yağmur düşmediğinden kar çok önemli, karın yağması lazımdı. 3-4 gün yine kar yağışı görünüyor. Mutluyuz, gayet güzel” dedi.

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Kars'ta tarihi Baltık mimarisi 150 yıllık binalarda beyazla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Tarihi binalar, Kars Kalesi ve Havariler Kilisesi görenleri mest etti.

Öte yandan, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor. Kars'ta kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da eksi 10 derece olarak ölçülürken, Kars Çayı'nda yiyecek arayan yeşilbaş yaban ördekleri ise kameralara yansıdı.