Kars beyaza büründü

Sabaha doğru başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri tamamen beyaza bürürken, il merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Kars, kışı nisan ayında doya doya yaşıyor. Hava sıcaklığının gece eksi 5 dereceye düştüğü Kars'ta sabah erken saatlerde işlerini gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürprizi karşılaştı.

“Bahar ayındayız, kar yağışı devam ediyor”

Kars'ta bahar ayında kışı yaşadıklarını ifade eden Adem Kaya, “Bahar ayındayız, şuanda kışı yaşıyoruz Kars'ta, soğuk bir memleket, zaten yazımız 2-3 aydır. 9-10 ay kışımız var. Daha önce 23 Nisan'da kar yağmıştı, 5 Mayıs'ta Kars'a kar yağmıştı. Geçen yılda bu şekildeydi. Kışımız böyle Doğun en son şehri olan Kars soğuk memlekettir. Soğuğu yaşıyoruz. Bahar ayındayız, kar yağışı halen devam ediyor” dedi.

Kars'ta önce gün başlayan yağmur, gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 5 derece düşmesiyle birlikte yağan kar özellikle yüksek kesimleri tamamen beyaza bürürken, soğuk hava ekili alanları da olumsuz etkiledi.

Öte yandan yağışlı havanın Kars'ta aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü sağanak yağış uyarısında bulundu.