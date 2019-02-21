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Kars buz kesti: Termometreler eksi 20'yi gösterdi

Kars’ta termometreler eksi 20’i gösterdi.

Kars'ta termometreler eksi 20'i gösterdi. Soğuktan iş yerlerinin kapılarının kilit kısımları ve camları buz tuttu.


Sibirya soğukları Kars'ta hayatı olumsuz etkiliyor. Batıda güneşli ve bahar havası etkili olurken, Kars'ta aşırı soğuktan araç ve iş yerlerinin camları dondu. Vatandaşlar iş yerlerinin camındaki buzu sıcak su ile ıslattığı bezle silerek çözdü. Baz iş yerlerinin kapılarının kilit kısımları da dondu.


Geceleri hava sıcaklığının eksi 23 dereceye düştü kentte, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 20 derece ölçüldü. Sabah erken saatlerde evlerinden işlerine gitmek işçin sokağa çıkan vatandaşlar soğuktan olumsuz etkilendi.


Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğünü ifada eden Yavuz Özel, "Gece hava eksi 20 dereceye kadar çıktı. Sabah kalktık camlarımız buz tutmuş, doğalgaz fayda vermiyor. Yazı beklerken kış bir daha geri geldi" dedi.


Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

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