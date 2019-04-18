Kars Çayı taştı, AFAD vatandaşları uyardı

Kars'ta havaların ısınması nedeniyle karların erimesi ve etkili olan yağış Kars Çayı'nı taşırdı. Yetkililer özellikle dere yataklarının yakınında yaşayan vatandaşları uyardı.

Kars'ta bu yıl, geçtiğimiz yıllara oranla daha çok yağan karın havaların ısınmasıyla erimesi ve yağmurun da etkisiyle Kars Çayı taştı. Taşan Kars Çayı yetkilileri hareket geçirdi.

Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Oktay Ayğan, ağır geçen ve bol yağışın olduğu kış ayını geride bıraktığımız bu bugünlerde ani kar erimeleri sonrası meydana gelebilecek sel baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Vatandaşları özellikle gece saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaya çağıran AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, "İlkbahar ile birlikte karların erimesi sonucu özellikle dere yatağında bulunan ev ve iş yerlerinde sıklıkla su taşkınları yaşamaktayız. Bundan sonra da bu gibi olaylar devam edecek. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

"Vatandaşlar sel baskınlarında 122'yi acilen aramalı"

"AFAD olarak ekiplerimizle 24 saat bu tür vakalara müdahale etme kapasitesine sahibiz" diyen AFAD Kars İl Müdürü Oktay Ayğan, "Bizim 122 acil ihbar hattımız bulunmakta. Su bakınına ya da sel baskınına maruz kalan vatandaşlarımızın ivedilikle bizleri araması gerekiyor. Biz de diğer paydaş kurumlarımızla birlikte müdahale ve müdahale sonrası iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın mağduriyetini giderme gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

AFAD Kars İl Müdürü Oktay Ayğan, "Özellikle ilkbahar döneminde su baskınları çok sık yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda da büyük su taşkınları yaşadık. Bu yıl da yaşayacağımızı tahmin ettiğimizden dolayı ön hazırlıklarımızı tamamladık. Bu gibi afet olaylarıyla vatandaşlar karşılaştıklarında ivedilikle AFAD'ın 122 acil ihbar hattını aramaları gerekiyor" dedi.

Kars'ta etkili olan lodos ve akşamları yağan yağmur, karların hızlı erimesine neden oluyor. Eriyen karlardan dolayı Kars Çayı'nın debisi her geçen gün biraz daha fazla yükseliyor. Yükselen Kars Çayı etrafında bulunan ağaçlık alanları ve tarım arazilerini sular altında bırakıyor.