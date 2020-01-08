İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars Çayı'nda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Kars Çayı’nda 3 gündür mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kars Çayı'nda 3 gündür mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Kars Çayı'nda mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bir türlü Kars Çayı'nın yüksek duvarlarından yukarıya çıkarılamayan köpeğin imdadına Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yetişti. Yaklaşık 3 gündür düştüğü yerden çıkamayan ve aç kalan köpek, merdiven yardımıyla çaya inen ekipler tarafından halata bağlanarak düştüğü yerden kurtarıldı.


Köpeğin 3 gündür aynı bölgede mahsur kaldığını ifade eden bir vatandaş, “Bir vatandaş olarak baktım mağdur durumda, kaç gündür burada aç kalmış. Kimler tarafından atılmış, kendisi mi düşmüş bilemedim. Yetkilileri aradım. Geldiler yardımcı oldular. Kurtardılar, köpek barınağına götürüyorlar. Ve özgürlüğüne kavuştu. Burada soğuktan donarak ölebilirdi” dedi.


İtfaiye ekibinin çıkardığı köpek, daha sonra Kars Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.