İhlas Haber Ajansı

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Kars Çayı'nın buzları çözülmeye başladı

Kars’ta son günlerde etkili olan sıcak hava şehir merkezinden geçen Kars Çayı’nın buzlarının çözülmesine neden oldu.

Kars'ta son günlerde etkili olan sıcak hava şehir merkezinden geçen Kars Çayı'nın buzlarının çözülmesine neden oldu.


Kars Çayı'nın buzları Şubat ayında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte eridi.


Normal şartlarda hava sıcaklığının eksi 15'lerde seyretmesi gereken Kars'ta, bahar havası yaşanması ise vatandaşları şaşırttı.


Her yıl normalde Nisan ve Mayıs aylarında havaların ısınması ve yağmurların yağmasıyla birlikte buzları çözülen Kars Çayı, Şubat ayında sıcak ve güneşli havadan etkilenerek eriyerek kısmen çözüldü.

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