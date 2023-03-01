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Kars Çayı'nın buzları çözülmeye başladı

Kars’ta son günlerde etkili olan sıcak hava il merkezinden geçen Kars Çayı’nın buzlarını çözdü.

Kars'ta son günlerde etkili olan sıcak hava il merkezinden geçen Kars Çayı'nın buzlarını çözdü.


Havaların soğumasıyla, önceleri kısmen, ilerleyen günlerde tamam donan Kars Çayı son birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden havadan etkilendi. Büyük bölümünün buzları çözülen çay, vatandaşları da şaşırttı.


Kars Çayı'nın bu yıl erken çözüldüğünü ifade eden vatandaşlar, "Normalde her yıl Nisan ayı itibariyle çözülen Kars Çayı, bu yıl havaların da sıcak gitmesiyle birlikte erken çözülmeye başladı” dediler.


Her yıl normalde Nisan ve Mayıs aylarında havaların ısınması ve yağmurların yağmasıyla birlikte buzları çözülen Kars Çayı, Mart ayında sıcak havadan nasibini alarak kısmen çözüldü. Kars Çayı'nın önümüzdeki günlerde buzlarının tamamen çözülmesi bekleniyor.

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