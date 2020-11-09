İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars, eksi 5'i gördü

Kars’ta, yüksek kesimlere kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Kars'ta, yüksek kesimlere kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Hava sıcaklığının gece eksi 7'yi gördüğü kentte su birikintileri dondu.


Kentte etkili olan soğuk havadan dışarıda kalan araçlar da nasibi aldı. Bazı araçların camları buz tutarken, bazı araçlar ise çalışmakta zorlandı. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü.


Su birikintilerinin buz tuttuğu Kars'ta soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı kaydedildi.


Öte yandan hava sıcaklığı gece eksi 7, gündüz saatlerinde ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.