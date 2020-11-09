Kars, eksi 5'i gördü

Kars'ta, yüksek kesimlere kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Hava sıcaklığının gece eksi 7'yi gördüğü kentte su birikintileri dondu.

Kentte etkili olan soğuk havadan dışarıda kalan araçlar da nasibi aldı. Bazı araçların camları buz tutarken, bazı araçlar ise çalışmakta zorlandı. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü.

Su birikintilerinin buz tuttuğu Kars'ta soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı kaydedildi.

Öte yandan hava sıcaklığı gece eksi 7, gündüz saatlerinde ise eksi 5 derece olarak ölçüldü.