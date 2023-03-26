İhlas Haber Ajansı

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Kars Emniyeti'nden Özel Harekat'ın 40. yılı paylaşımı

Kars Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat’ın kuruluşunun 40.

Kars Emniyet Müdürlüğü, Polis Özel Harekat'ın kuruluşunun 40. yılını yaptığı paylaşımla kutladı.


Özel Harekat polislerinin operasyonlarından oluşan görüntüler sosyal medyada gündem olurken, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç yapılan paylaşımla Özel Harekat'ın 40'ıncı yılını kutladı. Paylaşımda Özel Harekat polislerinin zorlu kış şartlarında karlı arazide intikali ve metruk binaya düzenlenen operasyon görüntüleri yer aldı. Kendisi de Özel Harekatçı olan İl Müdürü Yavuz Sağdıç, paylaşımda polisleri başarılı operasyonları nedeniyle kutladı.

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