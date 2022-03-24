İhlas Haber Ajansı

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Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kars-Göle karayolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.


Kars'ta etkili olan kar ve tipi ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Kar ve tipi ve buzlanmanın yoğun olduğu Kars -Göle Yolu ulaşıma kapatılırken, polis Susuz-Göle yol ayrımını güvenlik şeridiyle kapatarak araçlarının bu güzergahı kullanmasına izin vermiyor.


Öte yandan Kars-Göle karayolunun Boğatepe mevkiinde etkili olan tipiden dolayı ulaşıma kapatıldığı öğrenilirken, Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinin bölgede kar kürüme çalışması yaptığı öğrenildi.

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