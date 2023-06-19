Kars Hayvan Pazarı'nda durgunluk yaşanıyor

Yaklaşık 20 gün süreyle kapalı bulunan Kars Hayvan Pazarı'nda gerekli düzenlenmelerin yapılmasının ardından yeniden açıldı. Açılan Hayvan Pazarı'nda durgunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı'na 9 gün kala Kars Hayvan Pazarı'nda durgunluk yaşanırken, hayvan fiyatlarının yüksek olması ise alıcıları kara kara düşündürüyor. Hayvan Pazarı'nda alıcılarını bekleyen kurbanlıkların ise vatandaşlar sadece fiyatını soruyor.

Kurban fiyatlarının çok artığını belirten yetiştiriciler, “Geçen yıl bir düve 13 bin liraydı, bu yıl 35-40 bin lira, mala göre fiyat değişiyor. Kurtarmıyor, yem pahalı, saman pahalı, yem pahalı olunca mal da pahalanıyor. Satışlar iyi, iyi gidiyor. Yeme, samana fiyat farkı geldiyse, malında fiyatı artı. 10 bin liralık mal olmuş 80 bin lira” dedi.

“572 kiloluk boğa, 80 bin lira”

Hayvan Pazarı'nda bulunan 572 kiloluk boğa, 80 bin liraya alıcı bekliyor.

Hayvan fiyatlarının yüksek olduğunu belirten hayvan yetiştiricisi, “Bu hayvan 572 kilo geliyor. Kilo 137 liraya aldık, fireyi düşüyorsun işte bu hayvan 80 bin liraya geliyor. Kurbanlık, İstanbul'a gönderilecek” diye konuştu.

Kars- Ardahan karayolu Vali Hüseyin Atak Bulvarı'nda bulunan Hayvan Pazarı'na sabahın erken saatlerinde kurbanlıklarını getiren yetiştiriciler, hayvanlarına müşteri bekliyor. Vatandaşlar ise sadece pazarı dolaşıp hayvan fiyatları hakkında bilgi edinerek pazardan ayrılıyor.

Kars Hayvan Pazarı'na sabah erken saatlerde getirilen kurbanlıklar, satış olmadığı için geri götürüldü. Küçükbaş hayvanlar 6 bin liradan satılırken, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 45 bin liradan başlıyor, fiyatlar kurbanlığa göre değişiyor.