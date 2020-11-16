İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars-Iğdır-Nahçıvan Dermiryolu Projesi

65.

Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşmesi Bakanı olan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Nahçıvan'ın Azerbaycan'a Karabağ'ın kurtulmasıyla birlikte demiryolu olarak bağlanması süreci hızlanacağını belirtti.


Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu Projesi'nin kendi bakanlığı döneminde hazırlandığını ifade eden Arslan, “Sadece Bakü-Tiflis-Kars, sadece bölgemizdeki Kars Lojistik Merkez'i değil, daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu da inşallah, projesi benim bakanlığım zamanında hazırlanmıştı. Şimdi artık Azerbaycan ile birlikte onun yapım süreçleri konuşuluyor” dedi.


Ahmet Arslan, “Nahçıvan'ın Azerbaycan'a Karabağ'ın kurtulmasıyla birlikte demiryolu olarak bağlanması bu süreci hızlandıracak. Nirtekim Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu da 2 gün önce bu projeden tekrar bahsetti. Onun da yapılmasıyla birlikte Kars bir kavşak haline geliyor. Kavşak haline gelirken, tarımı ile hayvancılığıyla, tarım ve hayvancılığa dayalı üretimleriyle, İktisat Organize Sanayi Bölgeleriyle birlikte, buradaki üretimleriyle birlikte inşallah hem gelişecek, hem de ürünlerini başka ülkelere daha rahat gönderebilir hale gelecek” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.