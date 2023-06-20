İhlas Haber Ajansı

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Kars Jandarmadan simülatörlü emniyet kemeri eğitimi

Kars’ta jandarma trafik ekiplerince 390 vatandaş ve 310 öğrenci olmak üzere toplam 700 kişiye simülatörlü emniyet kemeri eğitimi verildi.

Kars'ta jandarma trafik ekiplerince 390 vatandaş ve 310 öğrenci olmak üzere toplam 700 kişiye simülatörlü emniyet kemeri eğitimi verildi.


Kars İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, Kaleiçi mevkiinde emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak gösteren simülasyon aracında vatandaşlara kaza anında emniyet kemerinin önemi anlatıldı.


Emniyet kemeri simülasyon aracında 390 vatandaşa, Mobil Trafik Eğitim Tırında ise geleceğin sürücü adayı 310 öğrenciye eğitim verilirken, jandarma ekipleri bilgi ve birikimlerini vatandaşlarla paylaştı.


Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca bu tür eğitimlere aralıklarla yapılacağı kaydedildi.

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