Kars Kalesi ve Kümbet Cami yoğun ilgi görüyor

Yüzyılda yaptırılan Gürcü Kilisesi olarak bilinen 12 Havari Kilisesi, diğer adıyla Kümbet Cami, ziyaretçi akınına uğruyor.

Rus İşgali döneminde Rus-Ortodoks Başpiskoposluğu olarak kullanılan 12 Havari Kilisesi günümüzde cami olarak kullanılıyor. Kars'ın en önemli tarihi eserlerinden birisi olan Kars Kalesi ve 12 Havari Kilisesi, “Kümbet Cami” kentte yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin ilk gezdikleri yerler arsında bulunuyor.

Kars Valisi Türker Öksüz'ün önemli projelerinden birisi olan Kars Vadisi Projesi hayata geçirildiği bölgede bulunan tarihi alanlar son günlerde yoğun bir şekilde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kars'a Ankara'dan gezmeye geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars gezilmesi gereken önemli bir şehir, Kars buram buram tarih kokuyor. Buralar çok güzel olmuş, emeği geçenlere teşekkür ederiz. Buradan ayrıldıktan sonra Çıldır Gölü'ne gideceğiz. Çok güzel zaman geçiriyoruz” dediler.

“Kars Vadisi Projesi, Kars'a değer kattı”

Kalenin altında hayata geçirilen projenin Kars'a değer kattığına dikkat çeken vatandaşlar, “Kars Vadisi Projesi çok önemli bir bölgede hayata geçirilmiş. Burası tarih kokuyor, kale var, hamamlar var, kilise var, cami var. Gerçekten bütün tarih bir yere, bir alan toplanmış, hiçbir yerde böyle bir şey yok. Gerçekten çok güzel olmuş. Daha önceleri burası hoş değildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Öte yandan Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler bölgeyi gezdikten sonra sırasıyla Ani Ören Yeri, Kars Müzesi, Harp Tarih Müzesi, Çıldır Gölü'nü gezdikten sonra Kars'tan ayrılıyor.